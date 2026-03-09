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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška nesreća kod Žepča: Povrijeđeno devet osoba

Tri vozila su učestvovala u nesreći

MUP ZDK. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

9.3.2026

Devet osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 21 sat dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Brankovići kod Žepča.

- Tri vozila su učestvovala u nesreći, Nakon sudara, tri vozača su prevezena u Dom zdravlja Žepče, gdje im je ukazana medicinska pomoć, nakon čega su upućeni u Kantonalnu bolnicu Zenica na dalje pretrage - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a ZDK.

Naknadno su medicinsku pomoć zatražili i saputnici iz vozila. Šest njih je, nakon ukazane pomoći u Domu zdravlja, također prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica radi dodatne dijagnostike.

Zbog ove saobraćajne nesreće, saobraćaj na magistralnom putu M-17 na ovoj dionici i dalje je obustavljen, a na terenu su pripadnici policije koji obavljaju uviđaj.

Više informacija o uzrocima nesreće i stepenu povreda učesnika bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

# ŽEPČE
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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