Saobraćajna nesreća kod Žepča, povrijeđene tri osobe

Na području općine Žepče, magistralni put M-17, u mjestu Čusto Brdo rano jutros desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila.

U nesreći su učestvovali jedno teretno motorno vozilo i dva putnička automobila.

Prema informacijama MUP-a ZDK, tri osobe zadobile su povrede te su prevezene u Dom zdravlja Žepče gdje im je ukazana medicinska pomoć.

Zbog ove nesreće saobraćaj na dionici magistralnog puta M-17 odvija se naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, dok uviđaj na mjestu događaja obavljaju pripadnici Policijske stanice Žepče.