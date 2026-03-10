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MAGISTRALNI PUT M-17

Saobraćajna nesreća kod Žepča, povrijeđene tri osobe

Učestvovali jedno teretno motorno vozilo i dva putnička automobila

Mjesto nesreće. Čitatelj

Dž. R.

10.3.2026

Na području općine Žepče, magistralni put M-17, u mjestu Čusto Brdo rano jutros desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila.

U nesreći su učestvovali jedno teretno motorno vozilo i dva putnička automobila.

Prema informacijama MUP-a ZDK, tri osobe zadobile su povrede te su prevezene u Dom zdravlja Žepče gdje im je ukazana medicinska pomoć.

Zbog ove nesreće saobraćaj na dionici magistralnog puta M-17 odvija se naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, dok uviđaj na mjestu događaja obavljaju pripadnici Policijske stanice Žepče.

# ŽEPČE
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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