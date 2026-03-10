MUP SBK: U pretresu stana u Travniku pronađena droga

Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Policijske uprave Travnik pronašli su veću količinu materije koja asocira na opojnu drogu „speed“ te manju količinu materije nalik na „cannabis“ prilikom pretresa stana u Travniku.

Kako je priopćeno iz MUP-a SBK, pretres je izvršen u ponedjeljak oko 16.45 sati u ulici Derviša ef. Korkuta, na temelju naredbe Općinskog suda u Travniku.

Tom prilikom pretresen je stan koji koristi M. H. (1977.) iz Travnika, a osim droge pronađena je i vaga za precizno mjerenje.

U suradnji s nadležnim županijskim tužiteljstvom protiv osumnjičene osobe poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje, navodi se u priopćenju MUP-a SBK.