Horor u BiH: U garaži porodične kuće pronađena dva tijela, pronađen pištolj

U garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši, danas su pronađena su dva tijela osoba N.R. rođen 1975. godine i LJ.R. rođen 1998. godine iz Šušnjara.

Pronalazak beživotnih tijela prijavljen je Policijskoj stanici Laktaši oko 12 sati, navode iz OJT Banja Luka.

Na licu mjesta pronađeno je vatreno oružje-pištolj.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banja Luka.

Tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnih tijela radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS.

Tokom vršenja uviđaja izuzete su parafinske rukavice za potrebe vještačenja na prisustvo barutnih čestica, a tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mjera na utvđivanju okolnosti događaja.