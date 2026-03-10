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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Izbio požar na brdu Žuč: Gori nisko rastinje

Ekipe su na terenu

Požar na brdu Žuč - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Amila Ovčina

10.3.2026

Na području brda Žuč, u Sarajevu večeras je buknuo požar, a na svu sreću nema veće štete.

Kako su za "Avaz" potvrdili iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, gori nisko rastinje. 

- Ekipe su na terenu - potvrđeno je za "Avaz".

# POŽAR
# ŽUČ
# SARAJEVO
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