Izbio požar na brdu Žuč: Gori nisko rastinje

Na području brda Žuč, u Sarajevu večeras je buknuo požar, a na svu sreću nema veće štete.
Kako su za "Avaz" potvrdili iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, gori nisko rastinje.
- Ekipe su na terenu - potvrđeno je za "Avaz".
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
Ekipe su na terenu
Na području brda Žuč, u Sarajevu večeras je buknuo požar, a na svu sreću nema veće štete.
Kako su za "Avaz" potvrdili iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, gori nisko rastinje.
- Ekipe su na terenu - potvrđeno je za "Avaz".
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