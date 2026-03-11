Roditelji sa Balkana osuđeni na 30 godina zatvora zbog pokušaja ubistva dvomjesečne bebe

Regionalni sud u Beču izrekao je oštre kazne roditeljima porijeklom s Balkana koji su optuženi za pokušaj ubistva svoje dvomjesečne bebe. Otac je osuđen na 20 godina zatvora, dok je majka dobila kaznu od 10 godina zbog pomaganja i podrške krivičnom djelu.

Prema navodima suda, 33-godišnji otac je tokom aprila i maja 2025. godine više puta snažno protresao bebu, što je dovelo do teških povreda, uključujući krvarenje u mozgu i višestruke prelome rebara. Majka, 38-godišnja medicinska sestra, proglašena je krivom jer nije reagovala niti pokušala zaštititi dijete.

Sud je naložio i da otac bude smješten u forenzičko-terapijski centar zbog antisocijalnog poremećaja ličnosto. Osim zatvorske kazne, roditeljima je naloženo da djetetu isplate odštetu od 30.000 eura, navode austrijski mediji.

Oboje roditelja su se izjasnili da nisu krivi. Advokat 38-godišnje majke istakao je kako ju je njen tadašnji vjerenik tukao i udarao nogama u stomak tokom trudnoće, te iz straha nije pomogla djetetu.

Slučaj je otkriven u maju 2025. godine kada su roditelji doveli dvomjesečnu bebu u bolnicu zbog zdravstvenih problema. Ljekari su tada otkrili teške povrede, uključujući krvarenja u mozgu i mrežnjači te prelome rebara.

Dijete je hitno operisano, a stručnjaci su upozorili da bi povrede mogle ostaviti trajne posljedice na vid i kognitivne sposobnosti. Presuda još nije pravosnažna, jer je odbrana zatražila dodatno vrijeme za razmatranje žalbe.