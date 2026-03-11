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POTVRĐENO

Nesreća u Živinicama: Sudarili se voz i kamion, povrijeđen vozač

Uviđaj na mjestu događaja izvršili su policijski službenici Policijske uprave Živinice

Mjesto nesreće. Avaz

Dž. R.

11.3.2026

U Živinicama je rano jutros došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali voz i kamion.

Vozač kamiona prevezen je na ukazivanje pomoći u UKC Tuzla.

- Dana, 11.3.2026. godine oko 07,45 sati u mjestu Maline, grad Živinice na pružnom prelazu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali voz i teretno motorno vozilo. Vozač teretnog motornog vozila je prevezen u JZU UKC Tuzla. Uviđaj na mjestu događaja izvršili su policijski službenici Policijske uprave Živinice - potvrđeno je iz MUP-a TK.

# NESREĆA
# VOZ
# KAMION
# ŽIVINICE
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