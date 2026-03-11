Nesreća u Živinicama: Sudarili se voz i kamion, povrijeđen vozač

U Živinicama je rano jutros došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali voz i kamion.

Vozač kamiona prevezen je na ukazivanje pomoći u UKC Tuzla.

- Dana, 11.3.2026. godine oko 07,45 sati u mjestu Maline, grad Živinice na pružnom prelazu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali voz i teretno motorno vozilo. Vozač teretnog motornog vozila je prevezen u JZU UKC Tuzla. Uviđaj na mjestu događaja izvršili su policijski službenici Policijske uprave Živinice - potvrđeno je iz MUP-a TK.