Policajcu osam godina zatvora: Pretukao Adnana Hadžagića koji je kasnije preminuo

Kantonalni sud u Sarajevu je u ponovljenom postupku donio prvostepenu presudu kojom je Džemal Hadžiabdić proglašen krivim za krivična djela zlostavljanja u obavljanju službe i nanošenja teške tjelesne povrede. Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od osam godina, saopćilo je Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Prema optužnici, Hadžiabdić je 31. jula 2020. godine, u periodu od ponoći do 1.10 sati, na području općine Stari Grad zatekao Adnana Hadžagića u bespomoćnom, čučećem položaju, s teškim povredama koje su mu ranije nanesene tokom policijske potrage. Kako se navodi, optuženi mu je prišao, vrijeđajući ga i psujući, a potom mu zadao više udaraca nogom dok je oštećeni ležao na zemlji okrenut leđima. Hadžagić je, usljed zadobijenih povreda, preminuo tokom pružanja medicinske pomoći u vozilu Hitne pomoći.