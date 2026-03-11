Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEŠKE TJELESNE POVREDE

Policajcu osam godina zatvora: Pretukao Adnana Hadžagića koji je kasnije preminuo

Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od osam godina, saopćilo je Tužilaštvo Kantona Sarajevo

Kantonalni sud u Sarajevu. Avaz

Z. V.

11.3.2026

Kantonalni sud u Sarajevu je u ponovljenom postupku donio prvostepenu presudu kojom je Džemal Hadžiabdić proglašen krivim za krivična djela zlostavljanja u obavljanju službe i nanošenja teške tjelesne povrede. Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od osam godina, saopćilo je Tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Prema optužnici, Hadžiabdić je 31. jula 2020. godine, u periodu od ponoći do 1.10 sati, na području općine Stari Grad zatekao Adnana Hadžagića u bespomoćnom, čučećem položaju, s teškim povredama koje su mu ranije nanesene tokom policijske potrage. Kako se navodi, optuženi mu je prišao, vrijeđajući ga i psujući, a potom mu zadao više udaraca nogom dok je oštećeni ležao na zemlji okrenut leđima. Hadžagić je, usljed zadobijenih povreda, preminuo tokom pružanja medicinske pomoći u vozilu Hitne pomoći.

# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# PRESUDA
# DŽEMAL HADŽIABDIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.