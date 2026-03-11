Drama tokom privođenja: Osumnjičeni za ubistvo majke i bake napao i policajce

Privođenje ubice iz Gospića pretvorilo se u pravu dramu na putu prema Karlovcu.

Prema izvještajima, muškarac (47) napao je četiri interventna policajca tokom transporta iz pritvorske jedinice u srijedu ujutro, oko 8:20 sati. U incidentu je jedan policajac zadobio lakše tjelesne povrede.

- Unatoč napadu, policijski službenici su ga uspjeli savladati i sigurno dovesti u Karlovac - saopćeno je iz policije.

Nakon dolaska, osumnjičeni je smješten na odjel psihijatrije Opće bolnice Karlovac. Saslušanje mu je zakazano za 17 sati, nakon čega se očekuje prevoz u zagrebačku bolnicu Sveti Ivan u Svetošimunskoj ulici.

Podsjetimo, muškarac je uhapšen jučer i osumnjičen za ubistvo dvije ženske osobe – svoje majke i bake.

Ovo nije prvi put da je napao policijske službenike; ranije je u Zagrebu nasrnuo na sedam interventnih policajaca.