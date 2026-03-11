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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Drama u Travniku: Beba upala u šaht kod ambulante, prebačena u Sarajevo

Uviđajne mjere i radnje izvršili policijski službenici OKP-a PU Travnik

Otvoreni šaht u koji je dijete upalo. Čitatelj "Avaza"

Piše: Amila Ovčina

11.3.2026

Beba je danas zadobila povrede kada je upala u otvoreni šaht kod ambulante u Rudniku, na području općine Travnik, potvrđeno je za portal „Avaza“.

- 11.03.2026. godine u 12:30 sati, u PS Travnik, u policijsku ispostavu Han Bila zaprimljena je telefonska prijava da je u krugu ambulante Rudnik u Han Biloj u krugu iste u šaht velike dubine upalo dijete rođeno 2024. godine koje je tom prilikom zadobilo tjelesne povrede te je prebačeno na CUM Sarajevo – potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža, dodao je da su uviđajne mjere i radnje izvršili policijski službenici OKP-a PU Travnik, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Za sada javnosti nije poznato na koji način se ovaj događaj desio te da li su roditelji bili pored djeteta.

# ŠAHT
# BEBA
# DIJETE
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