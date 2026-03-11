Ovo su otac i sin koji su jučer pronađeni mrtvi u garaži: Stravičnom zločinu prethodila svađa

Nenad Račić (51), sumnja se da je iz pištolja ubio svog sina Ljubišu (28), a zatim je navodno i sebi oduzeo život. Prema nezvaničnim informacijama zločinu je prethodila svađa u porodičnoj kući, piše Srpskainfo.
Ubistvo i samoubistvo u porodičnoj kući u Laktašima dogodilo se jučer popodne.
Pored tijela koja su pronađena u garaži porodične kuće, pronađen je i pištolj kao i tri čahure, a kako je objasnio izvor blizak istrazi, najvjerovatnije se radi o ubistvu i samoubistvu.
Majka bila na poslu tokom zločina
Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku tragedije Nenadova supruga, a Ljubišina majka, bila je na poslu.
Motiv još nije poznat, a kako se nezvanično saznaje, između oca i sina je bilo određenih razmirica i pretpostavlja se da je svemu prethodila svađa. Policija i tužilaštvo istražuju sve okolnosti ovog slučaja.
Oglasilo se tužilaštvo
Iz banjalučkog Okružnog tužilaštva saopćili su da je pronalazak tijela prijavljen Policijskoj stanici Laktaši 10. marta oko 12 sati.
- U garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši pronađena su dva tijela N. R. (51) i Lj. R. (28) iz Šušnjara. Na licu mjesta pronađen je pištolj. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka. Tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnih tijela radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske – navedeno je u saopćenju.
Pojašnjava se da su tokom uviđaja izuzete parafinske rukavice za potrebe vještačenja na prisustvo barutnih čestica.
- Tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mjera na utvrđivanju okolnosti događaja – rekli su u tužilaštvu ne navodeći detalje.
Mještani čuli buku
Mještani Šušnjara u ulici Babića rijeka, gdje se desila tragedija, jučer su pričali da su iz garaže porodice Račić prije tragedije čuli neku buku kao da nešto rade.
Istakli su da niko nije vidio šta se desilo niti se čuo pucanj iz njihove kuće.
- Navodno su nađeni u garaži i valjda su se poubijali. Kako smo čuli, samo njih dvojica su sami bili tu. Niko ne zna šta se desilo i ko je na koga pucao. Ovo je velika tragedija za sve nas – rekao je jedan mještanin, piše Srpskainfo.