Ovo su otac i sin koji su jučer pronađeni mrtvi u garaži: Stravičnom zločinu prethodila svađa

Nenad Račić (51), sumnja se da je iz pištolja ubio svog sina Ljubišu (28), a zatim je navodno i sebi oduzeo život. Prema nezvaničnim informacijama zločinu je prethodila svađa u porodičnoj kući, piše Srpskainfo.

Ubistvo i samoubistvo u porodičnoj kući u Laktašima dogodilo se jučer popodne.

Pored tijela koja su pronađena u garaži porodične kuće, pronađen je i pištolj kao i tri čahure, a kako je objasnio izvor blizak istrazi, najvjerovatnije se radi o ubistvu i samoubistvu.

Majka bila na poslu tokom zločina

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku tragedije Nenadova supruga, a Ljubišina majka, bila je na poslu.