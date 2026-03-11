Poznato zbog čega je vozaču iz BiH izrečena kazna od 13.000 eura

Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Ilok, Principovac u ponedjeljak, 9. marta, u vozilu bosanskohercegovačkih registarskih oznaka otkrili su neprijavljenu gotovinu u iznosu od 46.650 eura (97.528,50 KM). Zbog toga je vozaču izrečena novčana kazna od 13.000 eura (27.170 KM).

Prema članku 69.a Zakona o deviznom poslovanju, fizičkoj osobi – državljaninu Hrvatske – izdan je prekršajni nalog, saopćili su u utorak iz Carinske uprave RH.

Utvrđeno je da je prilikom ulaska u Evropsku uniju na putničkom ulazu KM Principovac II, kao vozač osobnog vozila bh. registarskih oznaka, propustio ispuniti obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, bilo u pisanom ili elektroničkom obliku, putem propisanog obrasca.

Neprijavljena gotovina pronađena je u ličnom prtljagu, među ličnim stvarima u prtljažniku vozila.

Zbog počinjenog prekršaja, vozaču je izrečena kazna u iznosu od 13.000 eura.

Carinska uprava RH podsjeća da svi putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije dužni su prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca.