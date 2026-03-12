Policija pretresla kuću u Čapljini, pronađena marihuana

Čapljinska policija dovršila je kriminalističku obradu nad osobom A.S.Ž. (22) kod koje je pronađena i oduzeta neutvrđena količina nepoznate suhe zeljaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.

Policijski djelatnici Odjela krim. policije PU Čapljina u srijedu su oko 13 sati i 15 minuta, na temelju prethodno prikupljenih saznanja, postupili po Naredbi Općinskog suda Čapljina te izvršili pretres kuće na adresi Nerezi koju koristi A.S.Ž. (2004.), priopćio je u četvrtak MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Tom prigodom pronađena je i oduzeta neutvrđena količina nepoznate suhe zeljaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu i jedna digitalna vaga za precizno mjerenje, dodaje se u priopćenju.