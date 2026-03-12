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POLICIJSKA AKCIJA

Policija pretresla kuću u Čapljini, pronađena marihuana

Pronađena je i oduzeta neutvrđena količina nepoznate suhe zeljaste tvari

Zaplijena marihuane. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

FENA

12.3.2026

Čapljinska policija dovršila je kriminalističku obradu nad osobom A.S.Ž. (22) kod koje je pronađena i oduzeta neutvrđena količina nepoznate suhe zeljaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.

Policijski djelatnici Odjela krim. policije PU Čapljina u srijedu su oko 13 sati i 15 minuta, na temelju prethodno prikupljenih saznanja, postupili po Naredbi Općinskog suda Čapljina te izvršili pretres kuće na adresi Nerezi koju koristi A.S.Ž. (2004.), priopćio je u četvrtak MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Tom prigodom pronađena je i oduzeta neutvrđena količina nepoznate suhe zeljaste tvari koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu i jedna digitalna vaga za precizno mjerenje, dodaje se u priopćenju.

# MARIHUANA
# DROGA
# MUP
# POLICIJSKA AKCIJA
# PRETRES
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