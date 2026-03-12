Zapaljen automobil supruge zamjenika gradonačelnika Brčkog

Automobil je izgorio sinoć u naselju Eš u Brčkom, a policija je na terenu i vrši uviđaj. Uzrok požara za sada nije poznat, dok se očekuje da će se o ovom događaju uskoro oglasiti i Policija Brčko distrikta BiH.

Prema nezvaničnim informacijama zapaljeni automobil pripada doktorici Renati Domić, supruzi Ante Domića (HDZ BiH), zamjenika gradonačelnika Brčkog.

Povodom ovog događaja oglasili su se i iz JZU „Zdravstveni centar“ Brčko, navodeći da je zapaljeno privatno vozilo njihove zaposlenice Renate Domić.

- Zatečeni smo i duboko uznemireni viješću o sinoćnjem događaju u kojem je zapaljeno privatno vozilo naše cijenjene kolegice Renate Domić, zaposlenice JZU ‘Zdravstveni centar’ Brčko. Ispred cijelog kolektiva najoštrije osuđujemo ovaj čin nasilja i vandalizma. Napad na imovinu bilo kojeg zdravstvenog radnika, koji svoj životni poziv posvećuju brizi o drugima, predstavlja direktan udar na dostojanstvo struke i sigurnost svih nas - navodi se u saopćenju.

Iz ove ustanove poručili su da pružaju punu podršku svojoj kolegici i očekuju brzu reakciju nadležnih institucija.

- Našoj kolegici Renati pružamo punu podršku i stojimo uz nju u ovim teškim trenucima. Vjerujemo da će nadležne institucije brzo reagovati, identifikovati počinioce i adekvatno ih sankcionisati kako bi se poslala jasna poruka da nasilju u našem gradu nema mjesta.

Kolegice Renata, tvoj kolektiv je uz tebe“, poručili su iz JZU „Zdravstveni centar“ Brčko.

Podsjećamo, prije nekoliko dana tri automobila su oštećena u požaru koji se dogodio u ulici Marina Držića u Brčkom. Iz Policije Brčko distrikta BiH tada je potvrđeno da je jedno vozilo u potpunosti izgorjelo, dok su na još dva automobila zabilježena oštećenja nastala uslijed požara.

Prema nezvaničnim saznanjima, u tom požaru izgorio je i automobil koji je koristio bivši gradonačelnik Brčkog Dragan Pajić, nakon čega mu je određena 24-satna policijska pratnja.