Anto Domić za "Avaz" o slučaju paljevine vozila njegove supruge

Automobil supruge zamjenika gradonačelnika Brčkog Ante Domića (HDZ BiH) zapaljen je u naselju Eš, ali će nakon što policija provede određene mjere i radnje biti poznat uzrok.
Povodom novonastale situacije, kontaktirali smo Domića.
ZAMJENIK GRADONAČELNIKA BRČKOG
Ne znam ni šta se dogodilo, to jeste činjenica, ali nemam komentara, jer nemam nikakvih spoznaja o tome, izjavio je za „Avaz“ Domić
Domić: Razgovarao s policijom na terenu. eBrčko.net
Automobil supruge zamjenika gradonačelnika Brčkog Ante Domića (HDZ BiH) zapaljen je u naselju Eš, ali će nakon što policija provede određene mjere i radnje biti poznat uzrok.
Povodom novonastale situacije, kontaktirali smo Domića.
Automobil izgorio noćas. eBrčko.net
- Nemam sad komentara. Ne znam ni šta se dogodilo, to jeste činjenica, ali nemam komentara, jer nemam nikakvih spoznaja o tome – izjavio je za „Avaz“ Domić.
Na pitanje, smatra li da je riječ o možda političkom pritisku, Domić je odgovorio da ne zna, te da ne može ništa tvrditi.
- Ne znam. Pitajte policiju šta je uzrok, jer ne znamo ni ko je ni šta je, ni kako je – kazao je za „Avaz“ Domić.
Podsjetimo, automobil je izgorio sinoć u naselju Eš u Brčkom, a policija je na terenu i vrši uviđaj. Automobil pripada doktorici Renati Domić.
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