Anto Domić za "Avaz" o slučaju paljevine vozila njegove supruge

Automobil supruge zamjenika gradonačelnika Brčkog Ante Domića (HDZ BiH) zapaljen je u naselju Eš, ali će nakon što policija provede određene mjere i radnje biti poznat uzrok.

- Nemam sad komentara. Ne znam ni šta se dogodilo, to jeste činjenica, ali nemam komentara, jer nemam nikakvih spoznaja o tome – izjavio je za „Avaz“ Domić.

Na pitanje, smatra li da je riječ o možda političkom pritisku, Domić je odgovorio da ne zna, te da ne može ništa tvrditi.