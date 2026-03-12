Optuženim u predmetu Saša Ratković i drugi ukupno 66 godina zatvora, Milanu Matkoviću 19

Sud Bosne i Hercegovine danas je izrekao prvostepenu presudu u krivičnom predmetu protiv optuženih Saše Ratkovića i drugih, kojom su optuženi Milan Matković, Saša Ratković, Vasilije Stjepić, Dragan Supić, Vladica Rakić, Mitar Blagojević, Miroslav Čalija, Tomislav Vidaković u osuđujućem dijelu izreke presude, a na osnovu člana 285. ZKPBIH, oglašeni krivim, pa im je Sud primjenom zakonskih odredbi izrekao kazne.

Optuženom Milanu Matkoviću, za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, i krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZBiH, zatim za počinjeno krivično djelo pripremanje krivičnog djela iz člana 339. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZFBIH), u vezi sa krivičnim djelom ubistva iz člana 166. stav 2. tačka d) KZFBIH, te za počinjeno krivično djelo ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka d) KZFBiH u vezi sa članom 32. stav 2. KZFBiH, izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.

Optuženom Saši Ratkoviću, za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH i krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZBiH, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

Optuženom Supić Draganu, za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci.

Optuženom Tomislavu Vidakoviću, za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH i krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZBiH, te počinjeno krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1., u vezi sa članom 30. KZBiH; izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci.

Optuženom Vladici Rakiću, za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiHi krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci.

Optuženom Vasiliju Stjepiću, za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH i sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZBiH, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 godina.

Optuženom Mitru Blagojeviću, za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH i u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.

Optuženom Miroslavu Čaliji, za počinjeno krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZBiH, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci.

Nasuprot navedenom, u oslobađajućem dijelu izreke presude, a na osnovu člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

Optuženi Milan Matković, Dragan Supić, Vasilije Stijepić, Mitar Blagojević i Miroslav Čalija oslobođeni su od optužbe da su počinili krivična djela kako slijedi:

- optuženi Milan Matković krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. i 3. KZBiH i u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZBiH;

- optuženi Vasilije Stjepić krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH, te u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZ BiH,

- optuženi Mitar Blagojević krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 3. KZBiH,

- optuženi Dragan Supić krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH;

- optuženi Miroslav Čalija krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZBiH.

Na osnovu zakonskih propisa od optuženih Milana Matkovića, Dragana Supića i Vladice Rakića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem počinjenih krivičnih djela.

Istovremeno, na osnovu zakonskih propisa, Sud je donio rješenje kojim je optuženom Milanu Matkoviću produžen pritvor nakon izricanja presude, koji po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, ili do nove odluke Suda, s tim da pritvor ne može trajati duže od izrečene kazne zatvora.

Također, na osnovu zakonskih propisa, Sud je donio rješenje kojim su optuženom Saši Ratkoviću ukinute ranije izrečene mjere zabrane i istovremeno određen pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže 9 (devet) mjeseci od dana lišenja slobode, ili do nove odluke Suda, a po osnovu člana 132. stav 1. tačke a) ZKPBiH.

Dok je prema optuženima Draganu Supiću, Tomislavu Vidakoviću, Vladici Rakiću, Vasiliju Stjepiću, Mitru Blagojeviću i Miroslavu Čaliji, Sud produžio mjeru zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKPBiH, a koje mjere će prema optuženima trajati dok za tim postoji potreba, a najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, Sud je istim rješenjem ukinuo mjeru zabrane -obaveza povremenog javljanja državnom organu iz člana 126.a stav 1. tačka d) ZKPBiH.

Više informacija o navedenoj presudi uskoro, saopćeno je iz Suda BiH.