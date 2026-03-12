Uhapšen službenik Javnog tužilaštva RS, sumnjiči se za trgovinu utjecajem

Službenik Javnog tužilaštva Republike Srpske uhapšen je jučer potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako nam je kazala načelnica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović, policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS su jučer lišili slobode jedno lice inicijala S.T. zbog krivičnog djela „Trgovina utjecajem“.

- Ovo lice je jutros predato već u nadležnost Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva na dalje postupanje – kazala je za „Avaz“ Miljanović.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o Slavku Triviću.

On je navodno uhapšen na radnom mjestu.