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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Uhapšen službenik Javnog tužilaštva RS, sumnjiči se za trgovinu utjecajem

Ovo lice je jutros predato već u nadležnost Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva na dalje postupanje, kazala je za „Avaz“ Miljanović

Intervencija policije. Facebook

Piše: Amila Ovčina

12.3.2026

Službenik Javnog tužilaštva Republike Srpske uhapšen je jučer potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako nam je kazala načelnica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović, policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS su jučer lišili slobode jedno lice inicijala S.T. zbog krivičnog djela „Trgovina utjecajem“.

- Ovo lice je jutros predato već u nadležnost Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva na dalje postupanje – kazala je za „Avaz“ Miljanović.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o Slavku Triviću.

On je navodno uhapšen na radnom mjestu.

# MUP RS
# MIRNA MILJANOVIĆ
# SLAVKO TRIVIĆ
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