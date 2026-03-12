Teška nesreća u Doboju: Pješaka udarilo teretno motorno vozilo

Jedna osoba povrijeđena je u nesreći koja se dogodila danas na magistralnom putu u Doboju.

Kako je za "Avaz" potvrdio Aleksandar Vuković iz PU Doboj, nesreća se dogodila oko 14:15 sati.

U nesreći je učestvovalo teretno vozilo marke Fiat kojim je upravljalo lice inicijala I.H. iz Doboj Juga, FBiH, i pješak lice inicijala M.Đ. iz Doboja koje je tom prilikom zadobilo tjelesne povrede i prevezeno je u bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, potvrđeno je za "Avaz".