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ZBOG DEZINFORMACIJA

Oglasio se MUP ZHK o "mamljenju" djece u vozilo: Istina je da smo zaprimili prijavu

Policijski službenici PU Posušje su odmah po zaprimanju prijave započeli provjere svih navoda kako bi se utvrdile okolnosti događaja i identitet osoba

"Mamljenje" djece u vozilo. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

12.3.2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona oglasilo se povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama, a odnose se na navod da nepoznate osobe na području ovog kantona “mame” djecu u vozilo.

Kako navode, riječ je o dezinformacijama.

- Istina je da je PU Posušje zaprimila prijavu da su dvije nepoznate osobe na području općine Posušje prišle k dvoje djece i sa istima razgovarale te se po istoj postupa.

Policijski službenici PU Posušje su odmah po zaprimanju prijave započeli provjere svih navoda kako bi se utvrdile okolnosti događaja i identitet osoba koje su prema navodima prijave prišle djeci. U ovom trenutku nema potvrđenih informacija koje bi ukazivale na eventualni pokušaj ugrožavanja sigurnosti djece na bilo koji način. Pozivamo građane na smirenost i odgovorno ponašanje, te da se suzdrže od širenja neprovjerenih informacija koje mogu izazvati nepotrebnu paniku u javnosti.

Policija će o svim utvrđenim činjenicama pravovremeno obavijestiti javnost.

Sigurnost djece i svih građana je prioritet MUP-a ZHK – navode na stranici.

# DJECA
# MUP ZHK
# VOZILO
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