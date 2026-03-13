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Iz Tužilaštva KS otkrili za "Avaz" u kojoj je fazi istraga tramvajske nesreće i koje aktivnosti su poduzete

Predmet ima apsolutni prioritet u radu ovog Tužilaštva, naveli su iz Tužilaštva KS

Tramvajska nesreća. Armin Durgut / PIXSELL

Piše: Sedin Spahic

13.3.2026

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo za "Avaz" su rekli vezano za istragu tramvajske nesreće da su prikupili obimnu dokumentaciju, saslušali veliki broj određenih sudskomedicinskih vještačenja.

- Pribavljena je relevantna dokumentacija iz KJKP „GRAS“ d.o.o. i Ministarstva saobraćaja KS. Predmeti i dokumentacija koji su od značaja za istragu pribavljeni su na osnovu naredbe nadležnog suda. Isti će služiti u postupcima vještačenja koja su u fazi pripreme - istakli su iz Tužilaštva KS za "Avaz".

Naveo je da paralelno s tim se preduzimaju druge tužilačke radnje u istrazi po procjeni postupajućih tužilaca koji vode istragu.

- Istraga u ovom predmetu provodi se intenzivno. Predmet ima apsolutni prioritet u radu ovog Tužilaštva. O svim rezultatima istrage i o tužilačkoj odluci, javnost će biti blagovremeno obaviještena - naveli su iz Tužilaštva KS.

# TUŽILAŠTVO KS
# TRAMVAJSKA NESREĆA
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