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KANTONALNI SUD SARAJEVO

Iznesene završne riječi u slučaju "Džena Gadžun": Tužilaštvo traži zatvorsku kaznu za sve troje optuženih, za Jovanović i Halimić mjere zabrane

Suadu Rožajcu se na teret stavlja da je koristio neprikladno sredstvo (op.a. anestezija), dok se Jovanović i Halimić terete za zloupotrebu ovlaštenja.

Džena Gadžun. Facebook

Piše: Amila Ovčina

13.3.2026

U Kantonalnom sudu u Sarajevu iznesene su završne riječi u predmetu Džena Gadžun protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić.

Tužilaštvo KS navelo je da traži mjere zabrane za obavljanje djelatnosti Halimić i Jovanović zbog nesavjesnog liječenja. Za svo troje optuženih, Tužilaštvo traži kaznu. 

Suadu Rožajcu se na teret stavlja da je koristio neprikladno sredstvo (op.a. anestezija), dok se Jovanović i Halimić terete za zloupotrebu ovlaštenja.

Tužilaštvo KS predočilo je da su ranije sprovedene određene mjere i radnje. Ispitani su i roditelji Džene Gadžun u svojstvu svjedoka, izvedeni su dokazi i posebno provedene obdukcije. Vještačeni su i lijekovi korišteni tokom zahvata.

Doktor Nermin Sarajlić u svom nalazu i mišljenju ranije je naveo da je kod preminule Džene Gadžun nastalo krvarenje i infarkt u mozgu i moždini.

Džena Gadžun preminula je 14. novembra 2021. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, šest dana nakon što su ljekari optuženi za njenu smrt u stomatološkoj ordinaciji "Dr. Bejtović" obavljali "rutinsku" operaciju očnog kapka, tokom koje je došlo do komplikacija i srčanog zastoja, te pada u komu djevojčice.

# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# KANTONALNI SUD
# AMILA GADŽUN
# DŽENA GADŽUN
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