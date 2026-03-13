Iznesene završne riječi u slučaju "Džena Gadžun": Tužilaštvo traži zatvorsku kaznu za sve troje optuženih, za Jovanović i Halimić mjere zabrane

U Kantonalnom sudu u Sarajevu iznesene su završne riječi u predmetu Džena Gadžun protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić.

Tužilaštvo KS navelo je da traži mjere zabrane za obavljanje djelatnosti Halimić i Jovanović zbog nesavjesnog liječenja. Za svo troje optuženih, Tužilaštvo traži kaznu.

Suadu Rožajcu se na teret stavlja da je koristio neprikladno sredstvo (op.a. anestezija), dok se Jovanović i Halimić terete za zloupotrebu ovlaštenja.

Tužilaštvo KS predočilo je da su ranije sprovedene određene mjere i radnje. Ispitani su i roditelji Džene Gadžun u svojstvu svjedoka, izvedeni su dokazi i posebno provedene obdukcije. Vještačeni su i lijekovi korišteni tokom zahvata.