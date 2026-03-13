Tužilaštvo KS traži kaznu za Rožajca, Jovanović i Halimić: Propusti doveli do smrti Džene Gadžun

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas su iznesene riječi Tužilaštva Kantona Sarajevo u predmetu protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, a vezano za smrt djevojčice Džene Gadžun.

U sudnici su prisustvovali sve troje optuženih kao i roditelji preminule djevojčice, Amila i Muris Gadžun. Riječ je o suđenju koje traje već nekoliko godina. Na ranije održanom ročištu, okončan je dokazni postupak.

Krvarenje i infarkt

Naime, tužiteljica Maja Pašić na ročištu održanom danas, pred sudskim Vijećem na čelu s Indirom Jahić, između ostalog, izjavila je da je dokazano da su optuženi počinili krivično djelo. Rožajcu se na teret stavlja da je koristio neprikladno sredstvo, dok se Jovanović stavlja da je zloupotrijebila ovlaštenja, kao i Halimić koja je prekoračila ovlaštenja.

Nadalje, tužiteljica je istakla da su ranije ispitani roditelji koji su i svjedoci, te su vidjeli oštećeno dijete. Navela je i to su provedene službene mjere i radnje, te da su izvedeni dokazi i posebno provedene obdukcije. U ranijem nalazu i mišljenju doktor Nermin Sarajlić naveo je da je kod preminule Džene Gadžun došlo do krvarenja te infarkta u mozgu i moždini. Pominje se niz krvarenja i otok moždanih ovojnica. Tužiteljica je istakla da je malodobna primljena na KCUS u stanju kome, gdje je i preminula 14. novembra 2021. godine. Također, istakla je da je Rožajac primijenio inhalaciju, to jeste neprikladno sredstvo kao i način liječenja, a hipoksija je dovela do iverzije organa. Džena Gadžun preminula je nakon šest dana od operativnog zahvata. Tužiteljica je također istakla da su Jovanović i Halimić imale odobrenje za malu hirurgiju uz lokalnu anesteziju.

Besvjesno stanje

Također, istakla je, da po iskazu jednog svjedoka, anesteziološka mašina koja je korištena nije bila cjelovita i da nije bila u skladu s pravilnikom. To je utvrđeno vještačenjem medicinske opreme. Almir Badnjević je u svom iskazu ranije kazao da medicinski uređaj koji je koristio ljekar nije bio verifikovan, niti je ikad u bazi bilo da je verifikovan.