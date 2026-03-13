Tužilaštvo KS traži kaznu za Rožajca, Jovanović i Halimić: Propusti doveli do smrti Džene Gadžun

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas su iznesene riječi Tužilaštva Kantona Sarajevo u predmetu protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, a vezano za smrt djevojčice Džene Gadžun.
U sudnici su prisustvovali sve troje optuženih kao i roditelji preminule djevojčice, Amila i Muris Gadžun. Riječ je o suđenju koje traje već nekoliko godina. Na ranije održanom ročištu, okončan je dokazni postupak.
Krvarenje i infarkt
Naime, tužiteljica Maja Pašić na ročištu održanom danas, pred sudskim Vijećem na čelu s Indirom Jahić, između ostalog, izjavila je da je dokazano da su optuženi počinili krivično djelo. Rožajcu se na teret stavlja da je koristio neprikladno sredstvo, dok se Jovanović stavlja da je zloupotrijebila ovlaštenja, kao i Halimić koja je prekoračila ovlaštenja.
Nadalje, tužiteljica je istakla da su ranije ispitani roditelji koji su i svjedoci, te su vidjeli oštećeno dijete. Navela je i to su provedene službene mjere i radnje, te da su izvedeni dokazi i posebno provedene obdukcije. U ranijem nalazu i mišljenju doktor Nermin Sarajlić naveo je da je kod preminule Džene Gadžun došlo do krvarenja te infarkta u mozgu i moždini. Pominje se niz krvarenja i otok moždanih ovojnica. Tužiteljica je istakla da je malodobna primljena na KCUS u stanju kome, gdje je i preminula 14. novembra 2021. godine. Također, istakla je da je Rožajac primijenio inhalaciju, to jeste neprikladno sredstvo kao i način liječenja, a hipoksija je dovela do iverzije organa. Džena Gadžun preminula je nakon šest dana od operativnog zahvata. Tužiteljica je također istakla da su Jovanović i Halimić imale odobrenje za malu hirurgiju uz lokalnu anesteziju.
Besvjesno stanje
Također, istakla je, da po iskazu jednog svjedoka, anesteziološka mašina koja je korištena nije bila cjelovita i da nije bila u skladu s pravilnikom. To je utvrđeno vještačenjem medicinske opreme. Almir Badnjević je u svom iskazu ranije kazao da medicinski uređaj koji je koristio ljekar nije bio verifikovan, niti je ikad u bazi bilo da je verifikovan.
Doktorica Hitne pomoći Lamija Hukić, svjedokinja, izjavila je ranije da je dijete bilo bez svijesti, a Almedin Burek koji je također bio sa njom na intervenciji, potvrdio je njene navode, potom su malenu Dženu prevezli vozilom Hitne pomoći. Naveli su ranije da dijete nije disalo, da je bila bez svijesti, a da srce nije radilo. Tužiteljica dodaje, svi propusti dogodili su se onako kako je opisano u optužnici. Navela je da je koncept odbrane Rožajca bilo odugovlačenje sudskog postupka i prigovori. Pomenula je da odbrana Rožajca nije dovela u pitanje dokaze Tužilaštva. Dodaje da su i Halimić i Jovanović postupale suprotno odredbama pravilnika.
Sanela Idrizović vještačila je mobilne telefone Murisa i Amile, te je Jovanović u porukama Amili napisala da je cijena operacije 2.200 KM, te je insistirala na odgovoru zbog njenog odlaska u Holandiju, stvarajući osjećaj hitnosti za operaciju, iako se Džena nalazila na „hladnom“ programu u Kantonalnoj bolnici Zenica. Tužiteljica je izjavila da Rožajac nije uzeo podatke o zdravstvenom stanju Džene, da li ima tegobe, alergije, dakle prije same operacije, a potom je došla Jovanović koja im je dala papir da potpišu, za šta je Muris ranije izjavio da nisu znali šta potpisuju, ali da je Amila potpisala taj papir. Kako kaže tužiteljica, to je bila saglasnost za operativni zahvat. Dodala je kako je Rožajac tokom operacije stalno ulazio i izlazio van sale te samim tim nije mogao pratiti zdravstveno stanje Džene. Doktorica Halimić imala je dozvolu samo za korištenje lokalne anestezije, Jovanović nije imala odobrenje za opštu anesteziju, dodala je tužiteljica. Jovanović je data samo saglasnost za obavljanje djelatnosti na području ZDK, a ne na području Kantona Sarajevo. Tužiteljica je zatražila mjere zabrane obavljanja djelatnosti za Halimić i Jovanović.
Tužiteljica je tražila od Suda da optužene oglasi krivim i kazni ih, smatrajući da je veliki ubitak pretrpjela porodica Gadžun, ali smatra da se adekvatnom kaznom može zadovoljiti pravda na neki način. Poručila je da Sud može poslati poruku da se nikada nijedno dijete ne može operisati u ordinaciji bez licence.
- Tražimo da odmjeravanjem kazne se ovo ne smije ponoviti, jer šta nam je vrijednije od života djeteta?! Tražim da kaznom pošaljete poruke i da ljekari poštuju Hipokratovu zakletvu koju su položili – zaključila je tužiteljica.
Na ročištu su prisustvovali prijatelji porodice Gadžun, među kojima je i Muamer Drapić, otac Džejle Drapić koja je preminula nakon zahvata u stomatološkoj ordinaciji.