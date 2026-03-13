Policajac Avramović pravnosnažno osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva Ćelahmetovića

Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je presudu Višeg suda u Užicu kojom je policajac Igor Avramović (30) iz Priboja, u ponovljenom postupku, osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva sugrađanina Ervina Ćelahmetovića (35), saznaje radio Sto plus.

Sud je, kao neosnovane, odbio žalbe Višeg javnog tužilaštva u Užicu i okrivljenih te potvrdio prvostepenu presudu koja je sada postala pravnosnažna.

Detalji zločina

Avramović je proglašen krivim za ubistvo, dok su Natalija Avramović (25) i Mihailo Stojkanović (28) osuđeni za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela u saizvršilaštvu. Natalija Avramović dobila je godinu dana zatvora, a Stojkanović pola godine.

Tužilaštvo je teretilo Avramovića da je 21. maja 2023. godine, oko ponoći, u kafiću u centru Priboja, u prisustvu većeg broja ljudi, ubio Ćelahmetovića. Prema optužnici, Avramović je bez ikakvog povoda prišao Ćelahmetoviću, koji je sjedio na barskoj stolici za šankom, privukao ga ka sebi, udario ga glavom u lice, a potom dvaput pesnicom u vrat.

Nakon toga, Ćelahmetović je pogođen pesnicom u lice, pao je na pod i izgubio svijest, dok je Avramović pobjegao. Zbog masovnog krvarenja u lobanji i prodora krvi u komorni sistem mozga, Ćelahmetović je preminuo dva sata kasnije u Opštoj bolnici u Priboju.

Prvi postupak

Okrivljeni se branio tvrdeći da su Ćelahmetović i njegov prijatelj bili pijani i pravili nered u kafiću, te da su oni izazvali sukob. Policajac je, uz pomoć prijatelja, pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje je uhapšen pet dana kasnije.

Viši sud u Užicu u prvom postupku osudio ga je na 11 godina zatvora, proglašavajući ga krivim za tešku tjelesnu povredu, što je Apelacioni sud u Kragujevcu kasnije poništio i naložio novo suđenje.