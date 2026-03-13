Video / Veliki požar u Velikoj Kladuši: Gori stari objekat u kompleksu Saniteksa

U večernjim satima izbio je veliki požar u centru Velike Kladuše, gdje je došlo do zapaljenja starog objekta u kompleksu nekadašnjeg preduzeća Saniteks. Vatrena stihija brzo se proširila na objektu i zahvatila veći dio zgrade.
EKIPE NA TERENU
INTERVENCIJA U TOKU
Prema prvim informacijama s terena, gust dim i plamen vidljivi su iz više dijelova grada
Veliki požar u Velikoj Kladuši. GP Maljevac
U večernjim satima izbio je veliki požar u centru Velike Kladuše, gdje je došlo do zapaljenja starog objekta u kompleksu nekadašnjeg preduzeća Saniteks. Vatrena stihija brzo se proširila na objektu i zahvatila veći dio zgrade.
Prema prvim informacijama s terena, gust dim i plamen vidljivi su iz više dijelova grada. Zbog toga su se brojni građani okupili u blizini mjesta događaja, uznemireni prizorom velikog požara.
Na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe koje rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi spriječile njegovo dalje širenje na okolne objekte. Intervencija je u toku, a vatrogasci pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.
Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama. Tačan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon uviđaja koji će obaviti nadležne službe.
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