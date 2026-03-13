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INTERVENCIJA U TOKU

Video / Veliki požar u Velikoj Kladuši: Gori stari objekat u kompleksu Saniteksa

Prema prvim informacijama s terena, gust dim i plamen vidljivi su iz više dijelova grada

Veliki požar u Velikoj Kladuši. GP Maljevac

M. Až.

13.3.2026

U večernjim satima izbio je veliki požar u centru Velike Kladuše, gdje je došlo do zapaljenja starog objekta u kompleksu nekadašnjeg preduzeća Saniteks. Vatrena stihija brzo se proširila na objektu i zahvatila veći dio zgrade.

Prema prvim informacijama s terena, gust dim i plamen vidljivi su iz više dijelova grada. Zbog toga su se brojni građani okupili u blizini mjesta događaja, uznemireni prizorom velikog požara.

Na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe koje rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi spriječile njegovo dalje širenje na okolne objekte. Intervencija je u toku, a vatrogasci pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.

Za sada nema informacija o povrijeđenim osobama. Tačan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon uviđaja koji će obaviti nadležne službe.

# POŽAR
# VELIKA KLADUŠA
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