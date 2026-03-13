Požar u Velikoj Kladuši stavljen pod kontrolu: Vatrogasci spriječili širenje vatre

U večernjim satima izbio je veliki požar u centru Velike Kladuše, kada se zapalio stari objekt u kompleksu nekadašnjeg preduzeća Saniteks. Vatrena stihija brzo se proširila i zahvatila veći dio zgrade.

Intervencijom velikokladuške vatrogasne jedinice i dobrovoljnih vatrogasnih društava požar je uspješno stavljen pod kontrolu i lokaliziran.

Tačan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon uviđaja koji će obaviti nadležne službe. Za sada nema informacija o eventualnim povrijeđenim osobama niti o razmjerama materijalne štete.