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AKCIJA GAŠENJA

Požar u krugu Saniteksa u Velikoj Kladuši: Izgorio stari objekat, povrijeđenih nema

Riječ je o starom objektu nekadašnje Radne organizacije Saniteks koji je već duže vrijeme bio zapušten i van upotrebe

Vatrogasci na terenu. GP Maljevac

M. Až.

13.3.2026

Brzom intervencijom vatrogasaca lokaliziran je požar koji je izbio u krugu nekadašnje Radne organizacije Saniteks u Velikoj Kladuši.

U akciji gašenja učestvovali su pripadnici Vatrogasne jedinice Velika Kladuša, uz podršku dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine. Tokom intervencije na terenu su bili i službenici Policijske stanice Velika Kladuša, kao i ekipe Hitne pomoći i Doma zdravlja Velika Kladuša koje su pružale asistenciju.

Iako su nadležne službe brzo reagovale nakon dojave o požaru, objekat je u potpunosti izgorio. Riječ je o starom objektu nekadašnje Radne organizacije Saniteks koji je već duže vrijeme bio zapušten i van upotrebe.

Prema dostupnim informacijama, u požaru nije bilo povrijeđenih osoba.

# POŽAR
# VELIKA KLADUŠA
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