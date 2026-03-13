Požar u krugu Saniteksa u Velikoj Kladuši: Izgorio stari objekat, povrijeđenih nema

Brzom intervencijom vatrogasaca lokaliziran je požar koji je izbio u krugu nekadašnje Radne organizacije Saniteks u Velikoj Kladuši.

U akciji gašenja učestvovali su pripadnici Vatrogasne jedinice Velika Kladuša, uz podršku dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine. Tokom intervencije na terenu su bili i službenici Policijske stanice Velika Kladuša, kao i ekipe Hitne pomoći i Doma zdravlja Velika Kladuša koje su pružale asistenciju.

Iako su nadležne službe brzo reagovale nakon dojave o požaru, objekat je u potpunosti izgorio. Riječ je o starom objektu nekadašnje Radne organizacije Saniteks koji je već duže vrijeme bio zapušten i van upotrebe.

Prema dostupnim informacijama, u požaru nije bilo povrijeđenih osoba.