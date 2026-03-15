Požar u Vogošći: Jedna osoba poginula nakon što je stambeni objekat zahvatio plamen

Jedna osoba poginula je u požaru koji se dogodio 14. marta 2026. godine poslije ponoći na području Vogošće.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, u 00:04 sati, od strane Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, obaviještena je PU Vogošća da je došlo do požara u stambenom objektu koji se nalazi u ulici Gornja Jošanica I, općina Vogošća.

- Na lice mjesta upućeni su policijski službenici koji su po dolasku potvrdili navode prijave, te javili da je u jednom dijelu stambenog objekta, koji koristi Š.H. iz Vogošće, rođen 1978. godine i prostoriji koja je zahvaćena požarom zatečeno beživotno tijelo – kažu iz policije u saopćenju.

Na licu mjesta od strane PVB KS, požar je lokalizovan u 00:40 sati, nakon čega je od strane dežurnog doktora ZZHMP Sarajevo u 01:04 konstatovana smrt zatečenog lica.

Nakon obavještavanja dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, uz angažovanje stalnog sudskog vještaka protupožarne struke i policijskih službenika, na mjestu nesreće izvršen je uviđaj.