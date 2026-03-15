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POVRIJEDILA NOGU

Akcija GSS-a na Čvrsnici: Žena spašena s planine

U zahtjevnoj akciji učestvovalo je ukupno 20 spasilaca iz stanica GSS Jablanica, HGSS Mostar i GSS Grude

Akcija GSS-a. GSS

A. O.

15.3.2026

Pripadnici Gorskih službi spašavanja (GSS) u subotu su uspješno izveli intervenciju spašavanja na planinskom području Javorak (Čvrsnica), pri čemu je spašena ženska osoba koja je zadobila povredu noge.

U zahtjevnoj akciji učestvovalo je ukupno 20 spasilaca iz stanica GSS Jablanica, HGSS Mostar i GSS Grude.

Nakon što je unesrećena osoba locirana, spasioci su joj pružili prvu pomoć i stabilizirali povredu na terenu, nakon čega je organizovan transport kroz teško pristupačan planinski teren.

Unesrećena je u 22:50 sati sigurno prebačena do vozila spasilaca stanice HGSS Mostar, odakle je transportovana na medicinsko zbrinjavanje u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar.

GSS u BiH je istaknuo da je akcija spašavanja uspješno završena zahvaljujući brzoj reakciji, dobroj koordinaciji i visokoj spremnosti timova, što još jednom potvrđuje važnost međustanične saradnje i kontinuirane pripravnosti gorskih službi spašavanja.

# ČVRSNICA
# GSS
# AKCIJA
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