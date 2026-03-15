Veliki požar u Trnovu: Gori nisko rastinje, vatrogasci na terenu

Veliki požar izbio je danas u poslijepodnevnim satima u mjestu Umčani na području općine Trnovo.
Oko 14 i 50 sati dojavu je dobila i vatrogasna jedinica Ilidža, koja je brzo izašla na teren.
Oni su pokušavali spriječiti širenje vatre prema stambenim objektima i vikendicama.
Linija požara obuhvatila je područje od Umčana do Ostojića te su vatrogasci uspjeli presjeći vatru koja je prijetila kućama.
Požar zahvata nisko rastinje i travu, ali zbog velike površine očekuje se da će borba s vatrom trajati dugo u noć.
Uzrok požara je ljudski faktor, što je česta pojava s dolaskom toplijeg vremena.