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BORBA S VATROM

Veliki požar u Trnovu: Gori nisko rastinje, vatrogasci na terenu

Umčani i Ostojići ugroženi, gašenje će vjerovatno trajati do kasno u noć

Požar na području Trnova. TVSA

B. A.

15.3.2026

Veliki požar izbio je danas u poslijepodnevnim satima u mjestu Umčani na području općine Trnovo.

Oko 14 i 50 sati dojavu je dobila i vatrogasna jedinica Ilidža, koja je brzo izašla na teren.

Oni su pokušavali spriječiti širenje vatre prema stambenim objektima i vikendicama.

Linija požara obuhvatila je područje od Umčana do Ostojića te su vatrogasci uspjeli presjeći vatru koja je prijetila kućama.

Požar zahvata nisko rastinje i travu, ali zbog velike površine očekuje se da će borba s vatrom trajati dugo u noć.

Uzrok požara je ljudski faktor, što je česta pojava s dolaskom toplijeg vremena.


# POŽAR
# VATROGASCI
# TRNOVO
# UMČANI
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