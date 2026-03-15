Detalji jezive nesreće u bh. gradu: Četiri osobe povrijeđene, ima uhapšenih

Četiri osobe su povrijeđene, a jedna je uhapšena nakon teške nesreće koja se dogodila u banjalučkom naselju Lauš.

Nesreća se dogodila u 18:40 sati u Karađorđevoj ulici, a u njoj su učestvovala dva automobila.

Ove informacije potvrđene su za naš portal iz Policijske uprave Banjaluka.

– U nesreći su četiri lica zadobila tjelesne povrede – rečeno je za ATV iz PU Banja Luka.

Dodali su da su u pitanju lakše tjelesne povrede.

– Jedan vozač, koji nije zadobio povrede, je lišen slobode, jer je kod istog utvrđeno prisustvo od 2,52 g/kg alkohola u organizmu – istakli su iz policije.

Naglašavaju da je na mjestu nesreće izvršen uviđaj, te da tokom istog nije bilo obustave saobraćaja.