Krvavo jutro na Kosovu: Pucnjava ispred lokala, jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Jutros oko 5:20 sati u Đakovici na Kosovu, u Ulici Velezerit Frašeri, dogodila se jeziva pucnjava ispred jednog lokala. Jedna osoba je poginula na licu mjesta, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede i prevezena je u bolnicu.

Portparol regionalne policije Šeremet Elezaj izjavio je da je policija odmah reagovala i da je obaviješten državni tužilac. Na mjestu incidenta pronađeno je pet čaura i nož, koji su izuzeti kao dokazi.

Tijelo stradalog poslato je u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a slučaj je kvalifikovan kao teško ubistvo. Policija intenzivno traga za osumnjičenim i preduzima sve istražne mjere kako bi rasvijetlila okolnosti pucnjave.