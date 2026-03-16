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SRBIJA

Krvavo jutro na Kosovu: Pucnjava ispred lokala, jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Jeziva pucnjava ispred lokala: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena, policija u velikoj potjeri za napadačem

Krvavo jutro u Đakovici. Screenshot

I. Š.

16.3.2026

Jutros oko 5:20 sati u Đakovici na Kosovu, u Ulici Velezerit Frašeri, dogodila se jeziva pucnjava ispred jednog lokala. Jedna osoba je poginula na licu mjesta, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede i prevezena je u bolnicu.

Portparol regionalne policije Šeremet Elezaj izjavio je da je policija odmah reagovala i da je obaviješten državni tužilac. Na mjestu incidenta pronađeno je pet čaura i nož, koji su izuzeti kao dokazi.

Tijelo stradalog poslato je u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a slučaj je kvalifikovan kao teško ubistvo. Policija intenzivno traga za osumnjičenim i preduzima sve istražne mjere kako bi rasvijetlila okolnosti pucnjave.

# PUCNJAVA
# ĐAKOVICA
# POLICIJA
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