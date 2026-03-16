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BILEĆA

Oduzeto skoro 7 kilograma droge: Jedna osoba uhapšena

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju

Pronađeno više od 6 kg droge. Nezavisne novine

M. P.

16.3.2026

Pripadnici Policijske stanice Bileća uhapsili su Milana V. (75) iz Bileće, kod kojeg su u pretresima pronašli 6,7 kilograma droge.

Terete ga da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

- Pretresom kuće, okućnice, pomoćnih prostorija i putničkog automobila marke pežo koje koristi navedeno lice pronađeno je i privremeno oduzeto 6,7 kg zeljaste biljne materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu - skank, pet stabljika u PVC saksijama koje svojim morfološkim karakteristikama asociraju na indijsku konoplju i mobilni telefon - navode iz PU Trebinje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je policijskim službenicima naložilo da lice inicijala M.V. predaju uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

# DROGA
# HAPŠENJE
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