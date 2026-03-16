Lopovi u Otesu haraju na kuće u izgradnji: Česma iščupana, kablovi presječeni, počinjena šteta u vrijednosti 10.000 KM

Nekoliko serijskih krađa dogodilo se u naselju Otes, na području općine Ilidža tokom proteklog perioda, na šta nam se požalio i jedan mještanin.

Naime, kako tvrdi Amer Zildžić za „Dnevni avaz“, njemu je otuđen građevinski materijal u iznosu od gotovo 10.000 KM u ulici Oteška.

Više provala

Zildžić gradi kuću u Otesu zajedno sa svojom suprugom, ali su oboje u strahu, s obzirom na okolnosti koje su se dogodile, a, kako dodaje, ovo nije samo slučaj kod njega, već je bilo i krađa kod drugih njegovih komšija.

- Supruga i ja pravimo kuću u Otesu za nas i djecu već godinu i po. Ovo je već treći put da provaljuju, komšiji su isto, pošto ima još kuća u izgradnji u blizini. Njemu su dva puta provalili u kuću. Svaki put smo prijavili policiji, dođu, obave uviđaj, ali nismo dobili nikakve informacije. Proljeće je bilo kada se desila ta pljačka prošli put. Prošle godine, kad su odnosili neke stvari (op.a. nepoznate osobe), tada nije bilo stolarije, a sada je ima. Međutim, komšija koji također pravi kuću ima kontejner metalni u kojem je držao alat, koji mu je ukraden. Vrijedan je gotovo 5.000 KM. Obili su kontejner pajserom. Pošto nam je stolarija urađena u kući, ovaj put su obili vrata od terase u prizemlju. Razvalili ih, oštetili, ušli preko njih i napravili nam štetu u iznosu od 10.000 KM. Termobloker sam s montažom je 1.800 KM, česme 2.000 KM, struja 5 do 6 hiljada KM, vrata što su razvalili. To kada bi neko procjenjivao štetu, to bi možda bilo i do 15.000 KM – tvrdi Zildžić za „Dnevni avaz“.

Dodao je su im čak presječeni strujni kablovi. Zildžić je za „Dnevni avaz“ dodao da je komšinica prošle godine uočila vozilo, kada je bio obijen kontejner njegovog komšije. Kako je kazao, pljačka je tada počinjena oko 6.30 sati ujutro.

- Uslikala je čak tablice automobila i dala je sve policiji. Još čeka informaciju – kaže nam Zildžić.

Nova pljačka njegove kuće u izgradnji dogodila se, prema njegovim tvrdnjama, 12. marta 2026. godine.

Krađa termobloka

- To smo primijetili jučer (op.a. 13. 3. 2026.), pred iftar. Krenuli smo na iftar kod familije koja živi u blizini i tik prije iftara došli smo u kuću da neke stvari ostavimo, jer nam je bilo usput i vidjeli smo da je obijena kuća. Zvali smo policiju i oni su vršili uviđaj. Ukraden nam je termoblok za grijanje, dvije česme. Jedna česma je čak iščupana, bila je postavljena. Nova vrata balkonska su nam oštećena. Vrata su bila ugrađena prije šest mjeseci. Najveća vjerovatno šteta je što su nam kablove ispresijecali u kući. Odnijeli su ih. Mora se ponovo štemati, da bi se kablovi provodili. Sve je novo bilo urađeno – dodaje Zildžić, koji, kako kaže, nema sumnju ni na koga, ali pretpostavlja da su to iste ekipe koje čine krađe.

Zildžić tvrdi da su u istom naselju 8. 3. 2026. godine pokušali izvršiti provalu u jednu kuću, ali je tada porodica bila u kući, te su počinioci pobjegli. Riječ je o Čitlučkoj ulici, što je otprilike 150 metara zračne linije od njegove kuće. Tvrdi da je i policija dolazila.

Iako smo kontaktirali Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 14. 3. 2026. dva puta, o tome da li su imali zaprimljenu prijavu o krađi u Otesu kazali su nam da nemaju informacije o događaju.