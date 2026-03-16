Težak sudar na putu Vitez-Kaonik: Dvoje povrijeđenih iz automobila

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na magistralnom putu M-5 Vitez – Kaonik, u mjestu Nadioci, općina Vitez.

U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo marke VW Polo, kojim je upravljao M. P., rođen 1967. godine, dok se na mjestu suputnika nalazila S.P., rođena 1996. godine oboje iz Kiseljaka i teretno motorno vozilo marke Mercedes, kojim je upravljao J.A., rođen 1978. godine iz Posušja.

U ovoj saobraćajnoj nesreći tjelesne povrede zadobio je vozača i suputnica u pmv VW Polo.

Pod nadzorom dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Travnik, uviđajne radnje na licu mjesta vrše policijski službenici OKP PS Vitez. Od 14:20 sati, saobraćaj na dionici Vitez – Kaonik u potpunosti je bio obustavljen do okončanja uviđaja, saopćeno je iz MUP-a SBK.

Saobraćaj na magistralnoj cesti Kaonik-Vitez, u mjestu Nadioci je normalizovan.