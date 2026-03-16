Pronađen arsenal oružja, uhapšene dvije osobe

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Odsjek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta, su postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštvom Tuzlanskog kantona u periodu od 11. do 13.3.2026. godine preduzeli niz istražnih radnji, te je po Naredbi Općinskog suda u Kalesiji izvršeno pretresanje stambenih prostorija koje koriste lica A.S. (2002) i A.S, (2005) iz Kalesije.

Tom prilikom pronađeni su određena količina municije i oružja, i to: šest lovačkih pušaka različitih marki i kalibara, pištolj marke CZ kalibra 7,62 mm sa pripadajućim okvirom i 7 komada municije, startni pištolj marke "Blow", kalibar 9 mm sa okvirom bez municije, vazdušna puška, tri komada okvira za municiju automatske puške bez municije u okviru, 4.539 komada municije različitih kalibara, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Osobe A.S. (2002) i A.S. (2005), oboje iz Kalesije su po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona dana 13.03.2026. godine uhapšene, te su nakon kriminalističke obrade, zbog sumnji da su počinile krivično djelo „Ucjena“ iz člana 296. stav 1. KZ FBiH, a u vezi sa članom 31. istog zakona, i krivičnim djelom „Neovlašteno nabavljanje, posjedovanje, držanje, nošenje, trgovina, popravljanje, modifikacija ili prepravljanje i posredovanje oružjem, bitnim dijelovima i municijom“ iz člana 73. stav 1. tačka c. Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, dana 14.03. 2026.godine uz Izvještaj sa dokazima predate u nadležnost Tužilaštva, saopćeno je iz MUP-a TK.