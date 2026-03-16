Potresna opraštanja od mladića (18) koji je poginuo sa vršnjakinjom: "Mili moj, prerano si nas napustio"

Mihajlo S. (18) i Neda P. (19) poginuli su 12. marta 2026. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ugrinovcima, u Srbiji kada su automobilom sletjeli sa puta. Od Mihajla se sada oprostila i njegova prijateljica.

- Mili moj, prerano si nas napustio. Prerano si otišao iz ovog okrutnog svijeta i ostavio za sobom patnju, bol i tugu. Bio si svačiji miljenik, svi su te voljeli, sa svima si bio dobar i smatram da to dosta govori o tome kakva si bio osoba. Uvijek si umio da me nasmiješ i oraspoložiš, da napraviš da zaboravim na sve loše stvari koje su mi se odvijale u glavi u tom trenutku – navodi ona.

Kako dodaje, uvijek je donosio sreću i toplinu kada se pojavi zato što je “zračio pozitivnom energijom“.

- Bio si jedinstven i nezamjenjiv. Kada bi me neko pitao da te opišem, opisala bih te kao divnu i neiskvarenu osobu koja je uvijek znala šta treba da uradi kada se osjećaš loše. Nema ko te nije volio. Svi su jedva čekali da te vide ponovo, ali to nažalost više nije moguće. Kada sam saznala, kada sam se probudila, šta ti je bilo, bila sam šokirana. Nisam mogla da vjerujem. Tako divna osoba nas je napustila sa samo 19 godina. Čim sam saznala, osjetila sam kako je i dio mene umro sa tobom i srce mi se slomilo. Počela sam da plačem i cijeli dan plačem za tobom, iako nismo bili toliko bliski. Ja nažalost i nemam toliko uspomena sa tobom i to me jako uništava – navodi ona.

Ona dodaje da neće moći da dođe na sahranu da se oprosti od njega i da joj se zbog toga “srce slama”.

- Ne mogu da ti opišem bol i tugu koju trenutno osjećam u sebi, ali valjda je to normalno kada izgubiš nekoga koga si znao od kad si bio mali i ko je uvijek bio dobar prema tebi bez obzira na to kakva sam ja bila. Iskreno mi je žao što se baš dugo nismo vidjeli, i sada nemam priliku to ni da promijenim. Cijela Batajnica je bukvalno ubijena u pojam i psihički uništena od kad te nema više. Zauvijek ću pamtiti tvoj osmijeh od uha do uha i tvoj nezamjenjivi glas. Miksa, bio si posebna osoba, ne znam ni jednu osobu koja ima jednu lošu reč da kaže o tebi. Anđele moj lijepi, ne znam zašto uvijek prvi odu oni koji su bili dobri i pošteni ljudi, a ne ovi zli, pokvareni ljudi, ali jebiga, tako je očigledno oduvijek. Čuvaj se gore, nažalost izgubio si trku sa životom. Volim te, Miksa – navela je ona.

Izletio mu pas na put

Mještani Ugrinovaca su u ranijem razgovoru za “Blic” rekli da se po naselju priča da je poginuli mladiću koji je upravljao Peugeotom u kojem su bile još dvije devetnaestogodišnje djevojke, od koji je jedna također stradala, vozio nedozvoljenom brzinom, ali i da mu je u trenutku nesreće pas izletio na put.

Sat „ zakucao“ na 110 kilometara na sat

Prema nezvaničnim informacijama iz medija, sumnja se da se vozilo, u trenutku nesreće, kretalo 110 kilometara na sat.

- Cajger se zakucao na 110 km/h, sumnja se da se automobil kretao tom brzinom u trenutku nesreće, ali se detalji i urok nesreće još utvrđuju – rekao je izvor “Blica”.

Sve detalje saobraćajne nesreće, možete pročitati u našem odvojenom tekstu. Od siline udara, u vozilu su iskočili svi vazdušni jastuci, a polupana je i šoferšajba. Na licu mjesta nalazilo se mnogo stakla.

“Poginula je moja maturantkinja”

Tragična smrt dvoje tinejdžera iz Batajnice koji su u četvrtak stradali u saobraćajnoj nesreći u Ugrinovcima potresla je njihovu porodicu, nastavnike ali i mnogobrojne drugare koji se emotivnim porukama od njih opraštaju na društvenim mrežama.

Od stradale djevojke se u jednom od komentara oprostila i njena učiteljica.

- Poginula je moja Neda. Moja maturantkinja. Moja dragocjena karika u lancu. Moj dragulj. Moja učenica koja je koliko prošlog ponedjeljka tražila od mene, svoje profesorske, više radionica, aktivne nastave, nastave na kojoj glumimo, smijemo se do suza, družimo, bolje upoznajemo... – pisalo je u jednom od komentara na mrežama.

Osnovna škola koju je pohađala poginula Neda P., također se oprostila od tinejdžerke.

Inače, Neda je sahranjena u subotu na Bežanijskom groblju, gdje ju je na vječni počinak u suzama ispratio, pored porodice, i veliki broj prijatelja.