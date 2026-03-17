Osuđena trojica Adnana iz Sarajeva zbog šverca droge

Adnan Hećo, Adnan Adžem i Adnan Pirić iz Sarajeva osuđeni su u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na ukupno 15 i po godina zatvora zbog šverca pet kilograma marihuane.

Hećo i Adžem osuđeni su na jedinstvene kazne zatvora od po pet godina i tri mjeseca zatvora zbog trgovine drogom i nedozvoljenog posjedovanja oružja, dok je Pirić osuđen na pet godina zbog trgovine drogom.

Prema navodima iz presude, trojac je 6. februara 2022. godine iz Pala u Sarajevo prevozio pet kilograma marihuane.

Dok su se kretali kroz Han Derventu naišli su na patrolu Policijske uprave Istočno Sarajevo koja je pokušala da ih zaustavi radi kontrole. Adžem je tada naglo ubrzao te su se dali u bijeg magistralnim putem M5 prema Sarajevu.

Dok su bježali Hećo i Pirić su iz vozila izbacili vreću u kojoj se nalazilo pet PVC paketa sa ukupno pet kilograma marihuane.

U Lapišnici su ih zaustavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo te je tada prilikom pretresa kod Heće pronađen pištolj "CZ M70", kalibra 7,65 mm, i osam metaka, dok je kod Adžema pronađen pištolj sa sedam metaka.

Ova presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Heći je krajem 2025. godine određen jednomjesečni pritvor zbog pucnjave na iz automobila u pokretu na području Kobilje Glave.

U spomenutom slučaju se on i Faris Palo terete za pokušaj ubistva, oštećenje tuđe stvari, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.