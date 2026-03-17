FUP uhapsio muškarca iz ZDK: Na TikToku prijetio da će "ubijati kršćane"

Policijski službenici Federalna uprava policije, tačnije Odjeljenja za borbu protiv terorizma, djelujući pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, identifikovali su osobu koja je putem društvene mreže TikTok tokom prijenosa uživo iznosila ozbiljne prijetnje, izgovarajući da će "ubijati kršćane".

Postupajući po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, izvršen je pretres kuće na području Zeničko-dobojskog kantona koju koristi osumnjičeni.

Kako je saopćeno, pronađeni su i oduzeti određeni predmeti koji će biti predmet dalje kriminalističke obrade.

Nad osumnjičenim je provedena kriminalistička obrada, a aktivnosti policije se nastavljaju u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine s ciljem dokumentovanja krivičnog djela i utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Iz FUP-a poručuju da će nastaviti odlučno djelovati u suzbijanju prijetnji, govora mržnje i nasilnog ekstremizma, posebno kada se takvi sadržaji šire putem društvenih mreža.