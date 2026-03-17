Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SIGURNOST

FUP uhapsio muškarca iz ZDK: Na TikToku prijetio da će "ubijati kršćane"

Reagovali zbog prijetnji nasiljem tokom prijenosa uživo

FUP. Facebook (Fotografija ne prikazuje stvarne događaje)

B. A.

17.3.2026

Policijski službenici Federalna uprava policije, tačnije Odjeljenja za borbu protiv terorizma, djelujući pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, identifikovali su osobu koja je putem društvene mreže TikTok tokom prijenosa uživo iznosila ozbiljne prijetnje, izgovarajući da će "ubijati kršćane".

Postupajući po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, izvršen je pretres kuće na području Zeničko-dobojskog kantona koju koristi osumnjičeni.

Kako je saopćeno, pronađeni su i oduzeti određeni predmeti koji će biti predmet dalje kriminalističke obrade.

Nad osumnjičenim je provedena kriminalistička obrada, a aktivnosti policije se nastavljaju u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine s ciljem dokumentovanja krivičnog djela i utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Iz FUP-a poručuju da će nastaviti odlučno djelovati u suzbijanju prijetnji, govora mržnje i nasilnog ekstremizma, posebno kada se takvi sadržaji šire putem društvenih mreža.

# SUD BIH
# PRIETNJE
# TIKTOK
# HAPŠENJE
# FUP
# ZDK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.