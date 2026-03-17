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"AVAZ" SAZNAJE

Određen pritvor Afganistancu koji je pobjegao iz prostorija FUP-a

Afganistanac je bio na kriminalističkoj obradi, nakon čega je bio predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

FUP tokom hapšenja Afganistanca. FUP

Piše: Amila Ovčina

17.3.2026

Afganistancu koji je prije nekoliko dana iskoristio priliku i pobjegao iz prostorije Federalne uprave policije, određen je jednomjesečni pritvor, nakon što je uhapšen, saznaje „Avaz“.

Ovu informaciju je za „Avaz“ potvrdio i advokat Omar Mehmedbašić.

Afganistanac je bio na kriminalističkoj obradi, nakon čega je bio predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, Federalna uprava policije (FUP), u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, locirala je i uhapsila državljanina Afganistana koji je prije nekoliko dana iskoristio priliku i napustio prostorije Federalne uprave policije.

Sumnja se da je izvršio krivično djelo iz člana 74. stav 1. tačka a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo, te krivičnog djela „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“ iz člana 371. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz FUP-a su ranije potvrdili da se navedena osoba ne dovodi u bilo kakvu vezu sa terorizmom. 

# FUP
# MUŠKARAC
# AFGANISTANAC
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