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CETINJANIN

Uhapšen odbjegli "škaljarac" Nikola Martinović

Za njim je bila raspisana međunarodna Interpolova potjernica

Crnogorska policija. Uprava policije Crne Gore

A. O.

17.3.2026

Nikola Martinović (36) sa Cetinja, koji važi za člana škaljarskog klana, uhapšen je danas u akciji pod nazivom "Lipa", saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

Za njim je bila raspisana međunarodna Interpolova potjernica.

- Protiv N. M. je vođen postupak po naredbi o sprovođenju istrage pred Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo putem pomaganja, kao i krivično djelo teško ubistvo u svojstvu saizvršioca, te je za istim raspisana međunarodna potjernica u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode. Imenovani je 3. februara 2026. godine, kao pripadnik organizovane kriminalne grupe, pravosnažno osuđen od strane Višeg suda u Podgorici na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, dok su mu prethodno izrečene pojedinačne kazne u ukupnom trajanju od 59 godina - navodi se u saopćenju policije.

Iz policije su kazali da je Martinović danas sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Martinović važi za bliskog saradnika Vladana Radomana, koji se nalazi u bjekstvu, a koji je osuđen na 10 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije. Viši sud je 3. februara osudio ukupno na 105 godina zatvora Vladana Radomana i ostale, među kojima i Martinovića, za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića, stvaranje kriminalne organizacije i prodaju marihuane.

# HAPŠENJE
# NIKOLA MARTINOVIĆ
# ŠKALJARAC
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