Uhapšen muškarac u Travniku: Policija mu pronašla spid i kanabis

Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Travnik 13. marta 2026. godine su oko 14:30 sati, u ulici Aleja Konzula, općina Travnik izvršili kontrolu muškarca.

Riječ je o E.M., rođen 1992. godine, iz Travnika.

Tom prilikom pronađena je određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom i načinom pakovanja asocira na opojnu drogu spid i određenu količinu zeljaste materije koja izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu kanabis, saopćio je MUP SBK.