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TOKOM DANA

Uhapšen muškarac u Travniku: Policija mu pronašla spid i kanabis

Riječ je o E.M., rođen 1992. godine, iz Travnika

Kanabis i spid. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

17.3.2026

Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga PU Travnik 13. marta 2026. godine su oko 14:30 sati, u ulici Aleja Konzula, općina Travnik izvršili kontrolu muškarca.

Riječ je o E.M., rođen 1992. godine, iz Travnika.

Tom prilikom pronađena je određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom i načinom pakovanja asocira na opojnu drogu spid i određenu količinu zeljaste materije koja izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu kanabis, saopćio je MUP SBK.

# DROGA
# MUP SBK
# PU TRAVNIK
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