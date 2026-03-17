Babalj demantuje učešće u incidentu: Pozdravio sam se s mitropolitom i sjeo na svoje mjesto

Zamjenik predsedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH i visoki funkcioner SDS Darko Babalj tvrdi da je netačna informacija koja se pojavila u medijima da se tukao sa bilo kim na Akademiji posvećenoj godišnjici tzv. „egzodusa“ Srba iz Sarajeva.
U izjavi za Srpskainfo, povodom tvrdnji pojedinih medija da je ušao u sukob s redarima zbog mjesta na kojem je sjedio, Babalj kaže da je to potpuna neistina.
- Zaista ne znam kome je tako nešto moglo da padne na pamet. Pozdravio sam se s mitropolitom i sjeo na svoje mjesto. Nisam se tukao s bilo kim. To je izmišljotina – tvrdi Babalj.
- Draga javnosti, Darko Babalj nije nasilnik na snimku! Pozivam Vas da pažljivo pogledate snimak i uočit ćete jasno da dok traje gužva mirno sjedim i rukujem se sa mitropolitom Hrizostomom. Zlonamjernicima ni dan kada obilježavamo sjećanje na 150 hiljada prognanih Srba iz Sarajeva nije svet. Sitnim političkim podmetanjem pokušali su naškoditi meni a samo su dokazali koliko su sitni i bijedni. Svakome neka je na čast ovakva vrsta podmetanja. Gospodo, samo ste rekli o sebi. Svi mediji koji su prenijeli lažnu vijest dobit će tužbu za klevetu - poručio je Babalj putem X-a.
Podsjećamo, ranije je objavljen i snimak incidenta koji se, prema navodima pojedinih medija, dogodio prije početka Akademije u Istočnom Sarajevu, a na kojem se vidi fizički sukob.
Kao jedan od učesnika spominje se i Darko Babalj, međutim on je za Srpskainfo rekao da se ne radi o njemu i da su tvrdnje o tučnjavi potpuno netačne.