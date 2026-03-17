Babalj demantuje učešće u incidentu: Pozdravio sam se s mitropolitom i sjeo na svoje mjesto

Zamjenik predsedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH i visoki funkcioner SDS Darko Babalj tvrdi da je netačna informacija koja se pojavila u medijima da se tukao sa bilo kim na Akademiji posvećenoj godišnjici tzv. „egzodusa“ Srba iz Sarajeva.

U izjavi za Srpskainfo, povodom tvrdnji pojedinih medija da je ušao u sukob s redarima zbog mjesta na kojem je sjedio, Babalj kaže da je to potpuna neistina.

- Zaista ne znam kome je tako nešto moglo da padne na pamet. Pozdravio sam se s mitropolitom i sjeo na svoje mjesto. Nisam se tukao s bilo kim. To je izmišljotina – tvrdi Babalj.