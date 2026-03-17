Muškarac seksualno zlostavljao djevojčicu: Tražio joj fotografije intimnih dijelova tijela

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv muškarca Ž. O. zbog spolne zloupotrebe djeteta mlađeg od 15 godina i dva krivična djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Prema optužnici, okrivljeni je iskorištavao maloljetnicu za koju je znao da nije navršila 15 godina, prenosi Bjelovar live. Tereti ga se da ju je od avgusta 2021. do 5. decembra 2022. vozio na različite lokacije, uključujući i svoju porodičnu kuću, gdje je s njom imao spolne odnose, kao i u automobilu.

Tužilaštvo navodi i da je početkom 2024. godine od maloljetnice tražio da mu šalje fotografije intimnih dijelova tijela, što je ona i učinila. Potom joj je dao brojeve mobitela drugih osoba i zatražio da iste fotografije šalje i njima.

Slučaj je otkriven nakon što su nadležna tijela u Njemačkoj zaprimila obavijest Facebooka o slanju sadržaja dječje pornografije putem aplikacije Messenger. Na temelju tih informacija izrađen je tzv. CyberTipline izvještaj, koji je potom proslijeđen hrvatskim istražiteljima.

U Hrvatskoj su, temeljem sudskog naloga, provedene pretrage porodične kuće, vozila i osumnjičenih osoba, pri čemu su oduzeti mobilni telefoni i druga informatička oprema. Ako se dokaže krivnja, okrivljenom muškarcu prijeti i do nekoliko godina zatvora.