Potvrđena optužnica protiv migranta zbog pokušaja ubistva u kampu "Lipa"

Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK) protiv državljanina Egipta Darwisha Hatima (24) zbog pokušaja ubistva u prihvatnom centru "Lipa".

Njemu se stavlja na teret da je 16. oktobra 2025. godine u Bihaću, u privremenom prihvatnom centru "Lipa", pokušao usmrtiti oštećenog M. A. A. A. na način da je u fizičkom sukobu između njih dvojice oštećenom nožem nanio teške i po život opasne povrede.

Isto tako, Kantonalni sud u Bihaću je ocijenio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog za produženje pritvora prema optuženom kao osnovan.

Utvrđeno je postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva. Sud je optuženom produžio mjeru pritvora u trajanju od dva mjeseca od 17. marta 2026. godine i ona može trajati najduže dvije godine nakon potvrđivanja optužnice.

Protiv rješenja o produženju pritvora može se izjaviti žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH, ali ona ne odlaže izvršenje navedene mjere pritvora.