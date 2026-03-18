Saobraćajna nesreća u Ljubuškom: Povrijeđene dvije osobe

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se jutros u 6:26 sati dogodila na dijelu magistralne ceste M-6 u Vitinskoj ulici u Ljubuškom, potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

- U nesreći su sudjelovale: M.P. (1964.) iz Ljubuškog s vozilom marke Volkswagen tip Golf 19E BiH registarskih oznaka i N.S.R. (1985.) iz Ljubuškog s vozilom marke Volkswagen tip Golf 1J BiH registarskih oznaka. U ovoj prometnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobile obje vozačice - izjavio je Marko Banožić, glasnogovornik MUP-a ZHK .

Uviđaj su izvršili policijski službenici PU Ljubuški, koji poduzimaju i sve ostale potrebne mjere i radnje u skladz sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u ZHK.