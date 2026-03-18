Video / Porodica Mehmedović iz Kaknja na ivici živaca: Psuje mi dijete, prijeti da će mi roditelje zaklati, skida se nag

Porodica Mehmedović iz Kaknja, koja stanuje u mjestu Gornja Ričica, već neko vrijeme, kako tvrde, trpi nasilje od svog prvog komšije Idriza Mehmedovića, koji im upućuje uvrede, psovke, pa se čak i skida nag. Enes Mehmedović stanuje u jednoj kući sa suprugom i dvoje maloljetne djece, a njegovi roditelji u drugoj kući, u istoj avliji.

- To traje otprilike dvije godine kako već pojedine stvari trpim od njega. Psuje mi dijete. Ako je on prošao neke operacije, ako je onkološki pacijent, onda bi trebalo da se porodica brine oko njega. Kada dođe policija, on tako lijepo priča, a kada odu, psuje mi mater. Na neke stvari se pokušam oglušiti. Jednostavno ne ide. Ja svaki dan zovem policiju po pet puta. Sad je ramazan i za prošli su mi probleme pravili, kleli mi dijete, nema šta mi nisu radili. Šta god da uradim, jednostavno putem vlasti nije išlo. Odlučio sam da ovo ide javno, makar da se postide, nemam više drugog izbora – rekao je za „Dnevni avaz“ Enes Mehmedović. Prijava policiji - On ne može da jasno govori, pošto je operisan, a mami je pokazivao da bi je zaklao. To se sve radilo kada nema mene ili babe, nekog ko će to posvjedočiti. Kada mama krene do štale, do hajvana, on skida gaće. Mama nije imala solucije, nego da ga snimi. Javio sam se i njegovoj djeci. Ni s kim se nije moglo popričati, njegova kćerka je počela da mi psuje, da me vrijeđa. Dolazila je policija i inspekcija, rečeno mi je iz PS Kakanj, „pokušaj se koliko god stabilizovati da ga ne bi udario“, pošto se vodi kao onkološki pacijent. Ja imam dvoje djece, mali su, rekli su mi „povuci se koliko god možeš“ – kazao je Mehmedović.

Idrizova supruga ispred kuće odmahivala rukama Enesovoj porodici . Ustupljena fotografija Idrizova supruga ispred kuće odmahivala rukama Enesovoj porodici . Ustupljena fotografija

Dodao je da njegovi roditelji, koji također stanuju tu, više od 15 godina imaju probleme s Idrizom i njegovom suprugom. - Htio je da ostanem i bez posla. Moja porodica i ja nismo imali sukob s njim. Kad se radila javna rasvjeta u ovoj ulici, naletio je bio na bageristu. Pokazivao je babi kako će da ga zakolje. Išli su na sud, ali sud nije donio određenu kaznu ili stav da se to pritisne. Samo tražimo da nas se klone. On ima 60 i nešto godina, ja imam 25, šta god da ja uradim, meni prijeti zatvor. Meni to ne treba. Posljednja prijava policiji bila je prije oko dva mjeseca, kad je ulazio u dvorište od mojih rahmetli amidže i amidžinice – kaže Mehmedović. Mehmedović je tad rekao Idrizu da će mu pozvati policiju, nakon čega mu je on opsovao majku. „Spremni na sve“ - Dan-danas ne ide. Kad god izađem sa ženom i djecom iz avlije, čeka me. Pratio sam ga par puta, jer sam strahovao da mi ne odvali prozor ili vrata. Na sve je moguće spreman kao i njegova supruga koja ga podržava u svemu što radi – rekao je Mehmedović.

Mehmedović: Više puta zvao policiju . Ustupljena fotografija Mehmedović: Više puta zvao policiju . Ustupljena fotografija