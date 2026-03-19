U Zenici poginuo 24-godišnji pješak

Na magistralnom putu M-17, na lokalitetu Stara stanica u Nemili kod Zenice, smrtno je stradao 24-godišnji Š. M.

Saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo teretno motorno vozilo "Iveco", kojim je upravljao E. B. (33) iz Banje Luke te pješak M. Š., dogodila se sinoć samo dvije minute iza ponoći.

- Uviđaj je obavila ekipa OKP Policijske uprave Zenica I, pod nadzorom dežurnog Kantonalnog tužioca Tužilaštva ZDK. Uviđaj je okončan oko 2:15 sati te je saobraćaj koji se odvija otežano, naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, ponovo normalizovan - kazao je dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK.

Dežurni ljekar Službe Hitne pomoći Zenica konstatovao je smrt pješaka na mjestu nesreće.