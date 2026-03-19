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Teška nesreća u Blažuju: Jedna osoba povrijeđena

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na Mostarskom raskršću u kojoj su učestvovala dva vozila

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Teška nesreća u Blažuju - Avaz
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Piše: Irmela Šabanović

19.3.2026

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na Mostarskom raskršću u kojoj su učestvovala dva vozila.

- Jedna osoba je prevezena na ukazivanje pomoći, uviđaj je u toku - potvrdili su iz MUP-a Kantona Sarajevo za portal Avaza.

Više detalja bit će poznato nakon što uviđaj bude završen.

Zbog nesreće na mjestu događaja nastale su velike gužve u saobraćaju. 

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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