Teška nesreća u Blažuju: Jedna osoba povrijeđena

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na Mostarskom raskršću u kojoj su učestvovala dva vozila.
- Jedna osoba je prevezena na ukazivanje pomoći, uviđaj je u toku - potvrdili su iz MUP-a Kantona Sarajevo za portal Avaza.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na Mostarskom raskršću u kojoj su učestvovala dva vozila
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na Mostarskom raskršću u kojoj su učestvovala dva vozila.
- Jedna osoba je prevezena na ukazivanje pomoći, uviđaj je u toku - potvrdili su iz MUP-a Kantona Sarajevo za portal Avaza.
Više detalja bit će poznato nakon što uviđaj bude završen.
Zbog nesreće na mjestu događaja nastale su velike gužve u saobraćaju.
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