Požar u Tesliću: Evakuirano osam odraslih osoba i dvoje djece

U ulici Branka Radičevića broj 2 u Tesliću sinoć u 22.37 prijavljen je požar u stanu na trećem spratu stambene zgrade.
U požaru je stan izgorio, a u trenutku izbijanja vatre u njemu se nalazila jedna muška osoba, koja je sama uspjela napustiti stan.
Iz okolnih stanova, radi bezbjednosti, evakuirano je osam odraslih osoba i dvoje djece.
U gašenju požara učestvovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila, a pomoć su pružili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijske stanice Teslić, kao i pripadnici Službe hitne pomoći Doma zdravlja „Sveti Sava“ Teslić, pišu Teslićke novine.
Jedna osoba zadržana je u dobojskoj bolnici zbog gutanja dima.
Akcija gašenja požara završena je u 02.05 poslije ponoći.