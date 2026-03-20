Požar u Tesliću: Evakuirano osam odraslih osoba i dvoje djece

U ulici Branka Radičevića broj 2 u Tesliću sinoć u 22.37 prijavljen je požar u stanu na trećem spratu stambene zgrade.

U požaru je stan izgorio, a u trenutku izbijanja vatre u njemu se nalazila jedna muška osoba, koja je sama uspjela napustiti stan.

Iz okolnih stanova, radi bezbjednosti, evakuirano je osam odraslih osoba i dvoje djece.