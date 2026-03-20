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U STAMBENOJ ZGRADI

Požar u Tesliću: Evakuirano osam odraslih osoba i dvoje djece

Jedna osoba zadržana je u dobojskoj bolnici zbog gutanja dima

Požar u Tesliću. Facebook

Dž. R.

20.3.2026

U ulici Branka Radičevića broj 2 u Tesliću sinoć u 22.37 prijavljen je požar u stanu na trećem spratu stambene zgrade. 

U požaru je stan izgorio, a u trenutku izbijanja vatre u njemu se nalazila jedna muška osoba, koja je sama uspjela napustiti stan.

Iz okolnih stanova, radi bezbjednosti, evakuirano je osam odraslih osoba i dvoje djece.

U gašenju požara učestvovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila, a pomoć su pružili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijske stanice Teslić, kao i pripadnici Službe hitne pomoći Doma zdravlja „Sveti Sava“ Teslić, pišu Teslićke novine.

Jedna osoba zadržana je u dobojskoj bolnici zbog gutanja dima.

Akcija gašenja požara završena je u 02.05 poslije ponoći.

# POŽAR
# TESLIĆ
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