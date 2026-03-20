Podignuta optužnica protiv Ahmeda Halilovića zbog neovlaštenog prometa opojne droge

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Ahmeda Halilovića, rođenog 1997. godine u Sarajevu, ranije osuđivanog, državljanina BiH.

Optuženi se tereti da je, u mjesecu avgustu 2024. godine, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi neovlašteno posredovao u međunarodnoj prodaji i prijenosu opojne droge amfetamin u količini od 947 cijelih i 77 lomljenih tableta ukupne neto mase 619,222 grama, kao i materije neto mase 83,910 grama opojne droge ecstasy (MDMA).

Nakon preuzimanja pošiljke iz Nizozemske u poslovnici jedne pošte na području Kantona Sarajevo, pronađena opojna droga je od optuženog nakon izvršenog pretresa oduzeta od strane pripadnika Federalne uprave policije.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.